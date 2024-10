Coronavirus: la FIP chiude gli uffici e sospende i progetti

Si comunica che in osservanza al DPCM dell’11 marzo 2020 gli uffici del Comitato Regionale resteranno chiusi e non operativi fino al 03 aprile 2020.

Sono allo stato sospesi oltre ai campionati regionali ed i trofei Minibasket anche i corsi allievo allenatore, arbitri ed istruttore minibasket, il progetto “Come with Us” Fiba di minibasket, “LWPB” femminile, i Centri Tecnici Federali, il Progetto “Scuole Aperte allo Sport” ed i Campionati studenteschi.

Con ulteriori note ufficiali aggiorneremo le società sulla situazione. In ogni caso, per eventuali comunicazioni telefonate direttamente al sottoscritto ai numeri in uso.

Siamo in contatto continuo con le società ed i tesserati della pallacanestro calabrese e posso affermare con orgoglio come in tutti prevalga il senso di responsabilità e la consapevolezza che l’osservanza delle direttive emanate dalle autorità rappresenti la strada maestra per uscire dall’emergenza.

Tutti insieme supereremo il delicato momento e saremo pronti a ripartire con il consueto entusiasmo e la forza del nostro meraviglioso sport.

PER ADESSO RESTIAMO A CASA! CON FIDUCIA RITORNEREMO APPENA POSSIBILE NELLE NOSTRE PALESTRE A SUDARE, FATICARE, GIOIRE E VIVERE DEI MOMENTI STRAORDINARI CON I NOSTRI AMICI DI SEMPRE!