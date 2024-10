Coronavirus in Calabria, Pitaro: ‘Favorevole a Policlinico Universitario dedicato’

“Condivido pienamente la proposta avanzata da settanta qualificati professionisti della sanità calabrese di utilizzare gli spazi disponibili al Policlinico universitario Mater Domini di Catanzaro per trattare i casi di coronavirus. L’idea d’interpellare il mondo accademico, perché in questo frangente difficile dia una mano alla Calabria, è più che opportuna”. Lo dice il consigliere regionale di “Io Resto in Calabria” Francesco Pitaro, che aggiunge:

“Da ciò che emerge, si potrebbe avere la disponibilità di 300 posti letto, incluse una seconda unità coronarica e una seconda Rianimazione. Occorre, però sbrigarsi, contando peraltro sulla professionalità e sensibilità del commissario del ‘Pugliese’ e dell’Azienda Mater Domini dott. Giuseppe Zuccatelli. E passare dalle valutazioni, che mi paiono convergenti, ai fatti. Insisto, dopo averlo fatto con un’ interrogazione rivolta alla Presidente della Regione, sull’urgenza che presso la Cittadella Regionale sia funzionante H24 una task force composta dai livelli apicali che sulla sanità hanno diritto di parola e da esperti di chiara fama scientifica che nella catena di comando debbono avere un ruolo preminente. Tutto ciò – conclude Pitaro – affinché la Regione possa coordinarsi efficacemente con il Governo e il Commissario straordinario dottor Domenico Arcuri e, a sua volta, coordinare, con altrettanta sistematicità, ogni intervento sul suo territorio per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”.