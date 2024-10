Coronavirus isolato in Italia, Feltri: ‘Merito di 3 scienziate del Sud’

“Abbiamo isolato il virus”.

Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso di una conferenza stampa all’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, dove sono tenuti in stretta osservazione i due turisti cinesi contagiati dal coronavirus.

“Aver isolato il virus significa molte opportunità di poterlo studiare, capire e verificare meglio cosa si può fare per bloccare la diffusione – afferma Speranza – Sarà messo a disposizione di tutta la comunità internazionale. Ora sarà più facile trattarlo”.

La notizia è stata confermata anche dal direttore dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito:

“I dati saranno a disposizione della comunità internazionale. Si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini. L’Italia diventa interlocutore di riferimento per questa ricerca”.

Le scienziate ad avere isolato il virus provengono tutte dal e non possono che essere motivo di orgoglio per tutta l’Italia. Si tratta della molisana Francesca Colavita, la siciliana Concetta Castilletti e la campana Maria Rosaria Capobianco. A commentare la vicenda, stranamente in modo positivo, è stato anche il giornalista Vittorio Feltri, noto per non essere esattamente un ‘simpatizzante’ dei meridionali. Feltri con un Tweet ha però commentato:

Tre signore meridionali hanno identificato il Coronavirus in 48 ore, un miracolo. Una lezione a tutto il mondo scientifico. Poi dicono che i terroni sono incapaci. Balle. Applausi a loro. — Vittorio Feltri (@vfeltri) February 2, 2020