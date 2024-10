Coronavirus: ‘L’ivermectina uccide il virus in 48 ore’. Farmaco già ampiamente utilizzato

Uno studio proveniente dall’Australia e pubblicato su ‘Antiviral Research’, indica che l’ivermectina, un farmaco antiparassitario già disponibile, è efficace in laboratorio contro il coronavirus Sars-CoV-2.

Secondo gli scienziati del Monash University’s Biomedicine Discovery Institute (Bdi) e del Peter Doherty Institute of Infection and Immunity, una sola dose del medicinale sarebbe in grado di bloccare la crescita dell’agente, eliminando tutto il materiale genetico virale nell’arco di 48 ore.

Le fasi di ricerca successive dovranno determinare il corretto dosaggio eventualmente utilizzabile nell’uomo in sicurezza. Gli autori specificano che serviranno dunque ulteriori test preclinici e studi clinici per i quali serviranno comunque fondi.

Cos’è l’ivermectina?

Si tratta di un farmaco antiparassitario che ha dimostrato di essere efficace anche contro Hiv, influenza e Zika. “Abbiamo scoperto che anche una singola dose potrebbe avere la potenzialità di rimuovere tutto l’Rna virale in 48 ore e che anche a 24 ore si è verificata una riduzione davvero significativa”, ha dichiarato KylieWagstaff, a capo dello studio.

Ivermectin è ampiamente utilizzato e considerato un farmaco sicuro, resta da capire se il dosaggio a cui si può utilizzare nell’uomo sarà efficace. Sarà questo il prossimo passo. Per avere un vaccino ci vorrà comunque del tempo.