Coronavirus, chiude la Lombardia? Treni per il sud presi d’assalto – VIDEO

La notizia di un eventuale chiusura della Lombardia, con isolamento dei mezzi di trasporto, ha spinto centinaia di persone a cercare il primo treno utile per tornare verso casa lontano da Milano.

Una fuga che è andata in scena tra le 22 e la mezzanotte dopo le prime indiscrezioni sul decreto che stabiliva l’intera Regione come zona Rossa.

Le destinazioni prescelte sono Roma e il Sud Italia. Un esodo che spaventa, non poco, visto il rischio di contagio.

“Queste sono le immagini quasi in diretta, dalla stazione di Milano Porta Garibaldi – scrive in un post l’Associazione Ferrovie in Calabria. Treni Intercity Notte verso il sud Italia sono letteralmente presi d’assalto, per il timore che dalle prossime ore, dalle zone rosse, non sia più possibile entrare ed uscire”.