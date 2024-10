Coronavirus, Marziale: ‘Bambini lontani? Comprendo disagio, ma adesso occorre restare dove si è’

In questo caso non posso dar risposte se non omologate, e invitanti a desistere dall'intento

“A fronte di numerose richieste provenienti da nonni, genitori ed altri congiunti di minorenni residenti fuori territorio regionale o bloccati in altre regioni per via della pandemia, mi trovo costretto a dover informare che non posso dare seguito alle loro istanze in quanto di competenza delle prefetture, a loro volta limitate da rigide disposizioni del Governo”. Lo comunica il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale.