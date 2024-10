Coronavirus, GOM al lavoro per l’aumento dei posti letto

Intanto il G.O.M. prosegue a predisporre spazi ed attività al fine di gestire un’eventuale aggravarsi dell’epidemia. In quest’ottica sono stati organizzati accorpamenti di reparti così da rendere disponibile un’intera ala dell’Ospedale per 88 posti letto (ad integrazione dei 20 già operativi dell’Unità di Malattie Infettive) per i pazienti affetti da COVID-19. È stata, inoltre, ridimensionata l’attività ospedaliera non urgente allo scopo di incrementare i posti letto della Terapia Intensiva da 16 a 40.

Leggi anche

Per informazioni sono attivi il numero Verde 1500 del Ministero della Salute e il numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria.

Infine, si informano la cittadinanza e gli organi di stampa che giornalmente verrà emanato un bollettino ufficiale da parte della Direzione Aziendale al fine di garantire informazioni aggiornate e verificate. In riferimento a quanto sopra nonché alle notizie circolate stamani circa i due nuovi casi di positività da COVID-19, si comunica che per ogni caso sospetto di nuova infezione riterrà opportuno attendere il riscontro del secondo tampone per darne comunicazione ufficiale.