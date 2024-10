Coronavirus a Reggio, salgono a tre i contagi

In data odierna, 9 marzo 2020, sono state riscontrate due nuove infezioni da SARS-CoV-2

In data odierna, 9 marzo 2020, sono state riscontrate due nuove infezioni da SARS-CoV-2 (COVID-19); i due pazienti presentano condizioni cliniche discrete e, in atto, non necessitano di alcun supporto respiratorio.

Nella giornata di oggi sono stati sottoposti a indagini microbiologiche altri 14 soggetti, tutti risultati negativi.

Ad oggi presso la UOC di Microbiologia e Virologia sono stati sottoposti a screening microbiologico 69 persone per complessivi 136 tamponi, con riscontro di 3 soggetti positivi.

Si informa che giornalmente verrà emanato un comunicato ufficiale da parte della Direzione Aziendale.

Leggi anche

La comunicazione arriva direttamente dal GOM di Reggio Calabria che, presto, invierà una nota integrativa per comunicare quale sia al momento la situazione sanitaria in città.