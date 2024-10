Coronavirus, la poesia vernacolare reggina: ‘E rrivau sta cosa strana, stu gran figghiu di…’

Circola sui social network da qualche ora, una simpatica poesia in dialetto vernacolo che racconta in modo “geniale” la situazione Coronavirus. Di seguito il testo di Ciccio Spinelli.

E rrivau sta cosa strana,

stu gran figghiu di bu**ana.

Non si senti e non si viri,

chi tu quasi non ci criri.

Non si viri e non si senti,

ma camina stu fitenti.

E ora non c’è nenti fari,

nui attenti aimu a stari.

Mi vincimu stu conflittu.

e mi nci imu nto culu fittu fittu.

Lavamundi i mani,

stamu luntani,

almenu a un metru ri cristiani.

Nd’aimu tempu mi ndi mbrazzamu,

pi ora è megghiu non mi cugghiuniamu.

Stamundi a casa, chi nostri famigghi,

patri, nonni, mammi e figghi.

Facimulu stu sacrificiu pi cacchi simana,

e ndu cacciamu fora ri cugghiuni

a stu gran figghiu i bu**ana…