Coronavirus e prestiti Invitalia, il servizio di Striscia: ‘Arcuri si rende conto?’ – VIDEO

Nella serata di ieri è andato in onda il servizio di Striscia la Notizia in cui l’inviato Pinuccio evidenzia le difficoltà in cui si trovano migliaia di commercianti italiani.

Diversi negozianti per aprire la propria attività negli anni passati avevano usufruito di un prestito da parte Invitalia, peccato che ora siano costretti a pagare le rate nonostante gli ultimi provvedimenti per andare incontro agli imprenditori (come la sospensione dei mutui e la concessione di nuovi prestiti) e nonostante Invitalia dipenda dal Ministero dell’Economia.

Pinuccio si chiede come mai lo Stato che sospende al momento alcuni pagamenti importanti come i mutui non sospende le rate Invitalia.

“L’amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri è al tempo stesso il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus dal premier Conte. Come mai lui che si occupa dell’emergenza non si renda conto dell’emergenza delle persone a cui Invitalia ha dato i soldi e che oggi non riescono a restituire?”

Pinuccio ne parla con il Vicepresidente Nazionale del Movimento Consumatori Bruno Maizzi.

“Sono giunte centinaia di telefonate di imprenditori per chiedere lumi a tal proposito. Stranamente tutti gli imprenditori hanno ricevuto avvisi di pagamento – spiega Maizzi – Preoccupandosi dello stato di crisi, tutti hanno telefonato, mandato PEC e mail. Ad oggi sul sito di Invitalia non c’è nulla e avevano assicurato invece che sullo stesso portale gli imprenditori avrebbero trovato una risposta”.

Il Governo (Invitalia) dunque chiede una rata a migliaia di imprenditori che non possono pagare e venendo meno alla rata si compromette il contratto di prestito assunto.

QUI IL SERVIZIO DI STRISCIA