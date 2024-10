Coronavirus a Reggio, altro caso sospetto al GOM (al momento negativo)

Sono 4 i casi sospetti al Grande Ospedale Metropolitano. Intanto da Catanzaro la conferma: 'Nessun caso in Calabria'

Salgono a quattro i casi sospetti a Reggio Calabria per Covid – 19.

Sono tutti ricoverati al momento al reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Riuniti. Ma se per le altre tre persone di cui due donne sono già arrivati i due test previsti che escludono il coronavirus, per l’uomo originario di Reggio Calabria proveniente da Pavia, assistito dalla giornata di ieri al GOM, si rimane in attesa del secondo esame.

Questa notte, intorno alle 2:00 è arrivato tuttavia il primo test, fortunatamente negativo che esclude al momento il coronavirus.

Intanto è in corso una riunione in Prefettura a Catanzaro alla quale parteciperà il dott. Giuseppe Foti, primario del reparto di Malattie Infettive.

E’ stato convocato un vertice dal prefetto Francesca Ferrandino d’intesa con il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, per un esame delle problematiche legate all’eventuale emergenza Coronavirus.

Alla riunione sono presenti i prefetti delle province calabresi, i dirigenti del dipartimento Tutela Salute della Regione Calabria, Antonio Belcastro, e della Protezione civile regionale, Domenico Pallaria, il commissario straordinario ing, Iole Fantozzi e i vertici delle aziende ospedaliere di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, questori, comandanti regionali e provinciali dell’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco nonchè il direttore della Direzione marittima regionale.

Presenti anche il comandante del secondo Reggimento Aves Sirio dell’Esercito e il dirigente di zona della Polizia di frontiera di Napoli e della Polizia di frontiera di Lamezia Terme.

Al momento in Calabria – secondo quanto reso noto dai partecipanti – non sono registrati casi di contagio da Coronavirus.