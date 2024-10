Coronavirus, Falcomatà: ‘Ricevuta dal Comune donazione di 10 mila euro’

Il Primo Cittadino di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, è intervenuto ai microfoni di CityNow per riassumere la situazione di Reggio Calabria, che come il resto dell’Italia sta affrontando l’emergenza Coronavirus.

Tra i vari spunti, l’inquilino di Palazzo Alvaro nel corso della diretta, ha citato un donatore “misterioso” che ha donato al Comune di Reggio Calabria la somma di 10 mila euro, utile all’acquisto di mascherine e materiale DPI. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il Comune -ha dichiarato Falcomatà- ha ricevuto una donazione di 10 mila euro per l’acquisto di mascherine e materiale DPI per la Protezione Civile e dei lavoratori. Il donatore? Ha chiesto di mantenere l’anonimato fin quando non consegneremo questo materiale, che ha tempi di consegna inferiori alla settimana.”