Reggio, stop anche alle iniziative culturali fino al 3 aprile

Le iniziative culturali programmate presso i locali comunali (Biblioteca P. De Nava, Castello Aragonese, Siti archeologici, Pinacoteca civica, …) e nei luoghi indicati dal DPCM contenente disposizioni per il contrasto alla diffusione del coronavirus pubblicato ieri sera in Gazzetta ufficiale, sono sospese fino al 3 aprile prossimo.

Gli uffici ed i siti resteranno aperti rispettando i consueti orari lavorativi.

Le misure del decreto sono valide per un mese, fino al 3 aprile prossimo, salvo dove altrimenti specificato, per esempio per la sospensione delle attività didattiche presso scuole ed università, prevista fino al 15 marzo.

In particolare, si legge nel provvedimento firmato dal premier Conte, “sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

L’assessore alla cultura della città di Reggio Calabria, Irene Calabrò, rassicura:

“Le iniziative saranno riprogrammate”.