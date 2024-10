Coronavirus, Siclari (Fi) annuncia: ‘Accolta nostra proposta sulla plasmaterapia’

«La terapia del plasma può diventare realtà a breve».

È quanto comunica il senatore di Forza Italia, capogruppo commissione sanità, Marco Siclari:

«Poco fa ho ricevuto la telefonata dell’Aifa che mi ha informato che hanno accolto il mio appello fatto stamane tramite stampa».

Siclari, infatti, aveva audito in commissione Sanità il professor De Donno. Successivamente, l’esponente azzurro aveva rivolto un appello all’Aifa, al Ministero della Salute ed all’Istituto Superiore di Sanità, chiedendo l’inserimento del dottor De Donno e dell’Ospedale di Pavia nel progetto nazionale – tavolo scientifico per l’efficacia della plasmoterapia per Covid-19, così da arrivare il prima possibile all’utilizzo della terapia. Richiesta accolta dall’Aifa.

