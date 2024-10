Plasma terapia, Siclari (FI): ‘De Donno in Commissione salute. Accolta la mia richiesta’

“Il professor De Donno sarà in Commissione Salute in Senato, giovedì 14 maggio ore 9.45. Sono felice che la Commissione abbia accolto la richiesta fatta dal sottoscritto e dai colleghi per audirlo sul tema della terapia con il plasma dei guariti dal Covid-19. È un passo fondamentale per arrivare all’utilizzo terapeutico autorizzato della plasmoterapia”.

Ad annunciarlo è il senatore forzista capo gruppo in commissione igiene e sanità Marco Siclari che aveva richiesto la presenza del professor De Donno, nelle audizioni programmate per la fase due, per sostenere il percorso da lui intrapreso a Mantova.

