Il plasma dei guariti come cura al Covid-19. De Donno: ‘Funziona’

La cura al Covid sembra proprio essere il plasma dei guariti. Pochi, purtroppo, ne parlano. In Italia, però, esistono medici impegnati nella ricerca e storie di guarigioni da far venire il nodo alla gola.

Tra questi c’è Francesco, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera di tratta di un ragazzo di 28 anni.

A raccontare la storia del giovane positivo al coronavirus è il dott. Giuseppe De Donno, 53 anni. È il direttore della Pneumologia e dell’Unità di Terapia intensiva respiratoria all’ospedale Carlo Poma di Mantova.

Il plasma, ad oggi, è la sola cura antivirus che sembra funzionare.

Il risultato?

«La cura funziona. In tutto questo mese non abbiamo avuto decessi fra le persone trattate. Solo pazienti che sono migliorati fino a guarire oppure che si sono stabilizzati. Nessuno si è aggravato. Non è più aneddotica: abbiamo testimonianze e decorsi clinici di tanti pazienti. Abbiamo sottoposto tutto alla comunità scientifica, siamo in attesa di pubblicazione. Però vorrei precisare una cosa. Non possiamo alimentare false speranze. Mi spiego: se la malattia ha lavorato a lungo fino a compromettere la funzionalità degli organi non c’è plasma che tenga. In quel caso la mortalità resta alta perché la virosi non c’è più e quindi non è più il virus il nemico ma sono i danni prodotti dal virus. Per questo i pazienti molto gravi non possono essere arruolati nel nostro protocollo di ricerca».