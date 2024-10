Coronavirus, Siclari (FI): ‘Conte obblighi compagnie navigazione a bigliettazione online ad esaurimento posti’

«Chiediamo ufficialmente al Governo di obbligare le compagnie di navigazione che operano nel settore dell’attraversamento dello Stretto di Messina e di altre tratte interne al nostro Paese a sospendere il servizio di biglietteria anche automatica ed a procedere con la sola bigliettazione online con previa compilazione dell’autocertificazione che attesti il motivo di necessità del viaggio. L’acquisto dei biglietti online, accompagnato da motivata necessità allo spostamento, viene svolta fino ad esaurimento posti per ogni tratta, cosicché solo chi è provvisto di biglietto può lasciare la città di partenza per giungere agli imbarcaderi, evitando assembramenti nelle città che ospitano gli imbarcaderi stessi come, Villa San Giovanni, Messina e Reggio Calabria. Questo sistema dovrà essere attivo per tutto il periodo di emergenza nazionale sanitaria. Questo permetterà alle forze dell’ordine un più facile controllo nelle zone degli imbarcaderi. Chi avrà il biglietto potrà imbarcarsi, chi sarà minuto di biglietto sarà punito secondo quanto previsto dal DCPM firmato il 22 marzo da Conte. Questo permetterà alle forze dell’ordine di avere l’anagrafica del passeggero e la relativa motivazione del viaggio in modo da poter monitorare il viaggiatore bei suoi spostamenti e nelle città di destinazione e se sarà necessario anche attraverso dei controlli a campione».