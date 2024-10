Coronavirus, Siclari (FI): ‘Il picco al Sud dal 26 a metà aprile’

“Il picco del contagio al Sud potrebbe essere tra il 26 marzo ed il 15 aprile, dopo di che la curva epidemica potrebbe finalmente iniziare a scendere. La decrescita del contagio potrà essere possibile soltanto se stiamo a casa ed osserviamo scrupolosamente le restrizioni imposte dal Governo. In caso contrario continueremo a registrare i dati disastrosi che ci vedono come primo paese al mondo per decessi addirittura sopra la Cina e con tutti gli altri dati non confrontabili con nessun altra nazione”.