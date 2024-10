Coronavirus, Siclari: ‘Provare due vaccini che risultano utilizzati in Cina ed Europa’

«Ho confrontato il calendario cinese dei vaccini con quello europeo. Il vaccino obbligatorio più diffuso risulta essere l’antipolio e rispetta più o meno lo stesso calendario nei diversi paesi: si effettua nei primissimi mesi di vita e termina con il richiamo a 12 anni in tutti i paesi. Il Covid-19 è così poco contagioso nei bambini, poco in giovane età e molto negli anziani (al di là delle comorbidità e relazioni con la risposta immunitaria delle varie categorie) e questo può farci pensare al fatto che il coronavirus possa condividere qualche anti gene con un dato virus per cui tutti i bimbi, la maggior parte dei giovani adulti e pochissimi anziani sono (storicamente) vaccinati e questo potrebbe ricercarsi nel vaccino come per esempio l’Antipolio».