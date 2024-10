Coronavirus, il racconto degli studenti a CityNow: ‘Geniale l’idea di spoilerare per le strade…’

Il secondo appuntamento con gli studenti reggini ci regala una ‘chicca’ che divertirà gli appassionati delle serie tv.

Ad informarci è uno studente del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria. Andrea ci comunica la geniale idea di due studenti thai ideatori di uno spot provocatorio, ma molto efficace per scoraggiare le persone a uscire in tempi di covid.

La nuova iniziativa di CityNow parte con gli studenti del Liceo ‘Da Vinci‘ di Reggio Calabria offrendo la possibilità di raccontare la propria personale esperienza in questi giorni ‘particolarmente impegnativi’. Riportiamo integralmente il secondo racconto di una lunga serie di testimonianze, pensieri e riflessioni in tempi di coronavirus.

Lui è Andrea, studente del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria:

Seine Kongruangkit e Matithorn Prachuabmoh Chaimoungkalo, i creativi ideatori della finta campagna di Netflix per la sensibilizzazione delle persone a rimanere a casa, sono due ragazzi thailandesi, studenti in Germania alla Miami Ad School di Amburgo.

I giovani hanno spiegato di aver avuto l’idea subito dopo essere atterrati dal volo che li ha riportati in Thailandia, Paese con meno contagiati rispetto a quello dove studiavano: non hanno potuto fare a meno di notare come il Governo non stesse prendendo le giuste precauzioni, istituendo una quarantena o restrizioni di altro genere.

Questo li ha spinti subito all’azione e l’idea originale e ingegnosa non è tardata ad arrivare: tappezzare le città di manifesti contenenti gli spoiler delle serie TV targate Netflix più diffuse del momento!

Il progetto è stato anche proposto a Netflix Singapore, con l’intento che diventasse una campagna ufficiale di Netflix per sensibilizzare i teenagers di tutto il mondo a evitare il contagio, non uscendo di casa e facendo magari anche uso della piattaforma.

Una volta aver ricevuto il rifiuto dal colosso dello streaming, gli studenti hanno divulgato il tutto online accompagnato dall’hashtag #staythefuckhome.

Le serie coinvolte sono state soprattutto Narcos, Love is blind, La casa de papel, Kingdom e Stranger Things e concludendo hanno lanciato la provocazione che costituisce le solide fondamenta del programma: “Perché se il virus non vi fermerà dall’uscire, gli spoiler lo faranno”.

Non rimane che raccomandare di rimanere a casa, altrimenti un’altra ondata di spoiler invaderà i social, rovinando il finale delle nostre serie preferite!