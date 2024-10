Coronavirus, i sudisti italiani a Mattarella: ‘Controlli rigorosi per chi arriva al Sud’

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal Movimento Sudisti Italiani riguardante l’esodo di massa al sud a causa del Coronavirus.

il Movimento dei Sudisti Italiani Le chiede di voler intervenire affinché il Governo adotti misure specifiche e molto rigorose al fine di contenere, in modo efficace, la diffusione del coronavirus nel Sud Italia, carente di strutture ospedaliere adeguate.

Tale provvedimento è richiesto per un periodo di tempo necessario ad ostacolare la diffusione a vasto raggio del contagio per coronavirus nelle regioni meridionali, alle quali mancano le strutture sanitarie di cui – come è ben noto – il Nord Italia dispone.

Desideriamo sottoporLe tale richiesta con l’intento di evitare particolari sofferenze al popolo meridionale, derivanti non solo dall’epidemia, ma anche e sopratutto dall’arretratezza sanitaria, in cui il Sud Italia versa.

Certi che vorrà accogliere la nostra istanza per le finalità umanitarie che la animano, attendiamo un Suo gentile riscontro.

Con immensa stima,

il Movimento Sudisti Italiani”.