Coronavirus, Nucera: ‘Calabria turistica in ginocchio’

Ad affermarlo è Giuseppe Nucera, ideatore del movimento ‘La Calabria che vogliamo’, che prosegue:

“I numeri sono impressionanti: Venezia perde il 40%, la Riviera romagnola crolla del 60-70% e teme anche per l’estate, crisi nera per la montagna in Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte. Non solo le regioni del nord sono interessante da questo triste fenomeno ma anche il nostro territorio.

Il turismo calabrese, già in difficoltà per la mancanza di politiche adeguate, appare in ginocchio davanti alla pioggia di disdette e crollo delle prenotazioni. Da imprenditore nel campo del turismo oltre che ex presidente di Confindustria Reggio Calabria, non posso che evidenziare la preoccupazione per una situazione che rischia di diventare disastrosa per l’economia italiana e calabrese in particolare. Chiedo al Governo nazionale, considerata la situazione di estrema gravità, di adottare provvedimenti per tamponare l’emergenza, sospendendo il pagamento di tasse, contributi e mutui ed estendendo l’area d’intervento dei fondi di integrazione salariale”.