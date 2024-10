Coronavirus, Zingaretti: ‘Sono positivo al test’ – VIDEO

Ad annunciarlo, attraverso un video sulle sue pagine social, è Nicola Zingaretti. Il leader del Partito Democratico e Governatore della Regione Lazio sta bene ed ha già iniziato la quarantena per evitare ad altri il possibile rischio di contagio.

Nel video, che sta facendo il giro del web, Zingaretti spiega che anche la sua famiglia sta seguendo i protocolli, mentre l’Asl sta contattando le persone che in questi giorni sono state lui più vicine.

“Ho sempre detto ‘niente panico, combattiamo’. Quanto mai in questo momento darò il buon esempio seguendo alla lettera le disposizioni dei medici e della scienza, tentando di dare una mano lavorando da casa per quello che sarà possibile. E combatto, com’è giusto fare in questo momento per ciascuno di noi e per tutto il paese”.