Corri Soveria, l’Avis Giovani di Soveria Mannelli promuove lo sport

Sabato 26 agosto 2017, nell’ambito della Manifestazione Estiva Essere a Soveria si è svolta la Seconda edizione della gara podistica amatoriale “Corri Soveria“. La manifestazione quest’anno ha visto impegnati in prima fila i giovani della Consulta Comunale dell’Avis di Soveria Mannelli guidati da Antonio Iaconesso, responsabile della stessa. La gara si è svolta lungo un percorso che girà intorno al centro abitato di Soveria Mannelli della lunghezza di 5 chilometri di livello amatoriale.

“Quest’anno i nostri ragazzi hanno inteso promuovere la cultura del dono attraverso la realizzazione di una manifestazione sportiva per richiamare la corretta attività sportiva. La gara è stata aperta a tutti ed ha visto tra i premi anche uno speciale per il primo donatore, un segnale per tutti i nostri donatori che parteciperanno alla gara. Il nobile gesto che quotidianamente tutti i donatori d’Italia svolgono in silenzio e in modo anonimo garantisce a moltissime persone di continuare a vivere e in alcuni casi gli salva la vita. Noi puntiamo alla cultura della solidarietà sperando che ognuno possa sempre, con i mezzi che ha, donare agli altri.”

Queste le parole del Presidente dell’Avis Comunale di Soveria Mannelli, Davide Rocca, che continuando “noi puntiamo molto sui giovani perché rappresentano non solo il futuro della nostra Associazione ma la certezza per il domani della nostra società civile, noi con la nostra attività di volontariato speriamo di formare sempre più giovani pronti a donarsi quotidianamente in tutti gli ambienti in cui saranno chiamati ad operare”.