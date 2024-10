Corriere dello Sport: caos a Cagliari, anche il tecnico Liverani a rischio

Ha lasciato il segno il passo falso di Ascoli e così in casa Cagliari il presidente Giulini, che immaginava un avvio di stagione differente, ha preso i primi durissimi provvedimenti, partendo dal settore dirigenziale. Via il Dg Passetti ed il Ds Capozucca e secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, è sotto osservazione anche la posizione del tecnico Fabio Liverani, dopo le tre battute d’arresto maturate nelle ultime cinque partite. Fiducia al limite e per lui potrebbe essere decisiva la gara che si giocherà sabato contro la Reggina.

