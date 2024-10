Corriere dello Sport: ‘Reggina e Lecco sperano nel Tar’

Anche i giornali nazionali si concentrano sulla giornata di oggi e su quello che potrà accadere al Tar dove ci si è rivolti una volta completato il percorso alla giustizia sportiva. In ballo diverse società e tra queste la Reggina che spera nella riammissione. Così sul Corriere dello Sport:

Attesa tar, sperano Reggina e Lecco

“L’udienza di oggi al Tar non emetterà la parola definitiva sugli organici di serie B e C. Servirà attendere, per il percorso amministrativo, il 29 agosto il Consiglio di Stato. E il giorno successivo toccherà alla Figc definire la lista completa delle squadre partecipanti. Ma c’è un ma. La Lega di B ha infatti ribadito la volontà di rispettare il format a 20 squadre e l’avvio del campionato il 19 agosto, con l’open day il 18 (la C dovrebbe partire il 27). Via Allegri ha intenzione di chiedere l’anticipo dell’ultima udienza così da evitare mortificanti avvii di stagione con dalle X.

Riflettori puntati, soprattutto, su Reggina e Lecco decisi a far valere le proprie ragioni (?). I calabresi sono stati esclusi per ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze federali, i lombardi per un’autorizzazione a giocare a Padova arrivata fuori tempo massimo. La perentorietà dei termini, da sempre bandiera della giustizia sportiva, al momento non ha perdonato. Toccherà ora alle squadre dei legali provare a ribaltare tale decisione in sede di giustizia ordinaria.

I casi di Reggina e Lecco tengono con il fiato sospeso, oltre ovviamente ai diretti interessati, anche tutti quei club che ambiscono a prendere i posti lasciati eventualmente vacanti. E in questo senso il pronunciamento del Collegio di Garanzia del Coni arrivato nella serata di lunedì ha ribadito la correttezza delle griglie fornite dalla Figc in caso di ripescaggi e riammissioni. Brescia e Perugia possono accarezzare il sogno B, mentre Casertana e Piacenza sono in pole per rimpiazzarli in serie C (dopo il respingimento dei ricorsi di Alcione e Fano)”.