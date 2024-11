Corrireggio 2015: ecco il programma della settimana

La popolare iniziativa che giunge all’invidiabile traguardo della trentatreesima edizione, presenta all’interno di uno schema organizzativo consolidato alcuni importanti elementi di novità.

In particolare per questa edizione la corsa cambierà parzialmente il percorso a causa dell’inagibilità del corso Garibaldi, interessato ai lavori di riqualificazione e in molti tratti area di cantiere. Pertanto la corsa-passeggiata, dopo la tradizionale partenza nella zona in prossimità di Piazza Indipendenza, accanto alla Rosa dei Venti, e dopo aver percorso, in direzione sud, il lungomare Falcomatà e la via Barlaam, attraverso il sottopasso in adiacenza al Calopinace accederà nella zona a mare cosiddetta del Tempietto.

Percorrerà poi in successione le vie Fortino a mare, Rada delle Mure Greche, Passeggiata a mare Vittorio Emanuele III per concludersi in prossimità del Piazzale del Lido Comunale, dove, come per gli scorsi anni, verrà allestito il punto di ristoro.

Rispetto agli anni scorsi il percorso sarà anche più breve per favorire una partecipazione più ampia: soltanto 4, 5 chilometri.

Il 21 Aprile presso il Salone del Palazzo della Provincia alle ore 17.00 si terrà il Convegno “Il buon cammino. Filosofia, cultura e benessere del camminare”. Sarà l’evento più significativo della manifestazione – insieme alla tradizionale corsa podistica – perché avrà come tema principale il rapporto tra sport e salute, l’importanza della pratica quotidiana delle diverse discipline sportive, a partire naturalmente dalla corsa e dalla cosiddetta “camminata veloce”, per tutti i cittadini di tutte le età, ma soprattutto per i bambini e per gli anziani, e la sua importanza per la prevenzione di numerose patologie e un approfondimento del rapporto imprescindibile tra sport, salute e una corretta alimentazione, a partire dalla qualità stessa del cibo e dalle modalità della sua assunzione.

ECCO IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI:

MARTEDÌ 21 APRILE 2015

ore 17.00 – Salone del Palazzo della Provincia – Piazza Italia

Convegno “Il buon cammino. Filosofia, cultura e benessere del camminare”

Introduce e coordina: Nuccio Barillà (Segreteria Nazionale di Legambiente)

Saluti di: Domenico Minuto (Storico e icona del camminare) Eduardo Lamberti Castronuovo

(Assessore alla Cultura della Provincia di Reggio Calabria) Giuseppe Bombino (Presidente del Parco Nazionale d’Aspromonte)

Intervengono: Francesco Russo (Docente di Trasporti Università Mediterranea di Reggio Calabria) Patrizia Pellegrini (Naturopata, esperta di sport e alimentazione) Agata Quattrone (Assessore all’Urbanistica, Mobilità e Smart City del Comune di Reggio) Carmelo Caserta(Presidente dell’ACE e responsabile dell’Ambulatorio Medicina Solidale) Antonino Costantino (Consigliere Nazionale Unione Veterani dello Sport) Renato Crucitti (Naturalista – Università della Terza Età) Fausto Certomà (“Scuola del Cammino” – Fitwalking Calabria) Anna Barbaro (Pluricampionessa italiana non vedente dell’ASD Team 14)

MERCOLEDÌ 22 APRILE 2015

ore 18.00 – Palazzo della Cultura – Via Emilio Cuzzocrea in collaborazione con Università della Calabria – Dipartimento Sociologia dell’Ambiente

Inaugurazione Mostra fotografica di Osvaldo Pieroni “Bodies” Proiezione del video “Movimento e staticità” di Osvaldo Pieroni e del video “Fuoco Acqua Terra e Aria” di Maurizio Marzolla

Parteciperanno: Antonino Campennì (Sociologo – Università di Cosenza) Tonino Perna (Assessore alla Cultura del Comune di Messina) Giuseppe Marino (Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria) Parteciperà la Sezione Reggina dell’AISLA

VENERDÌ 24 APRILE 2015

ore 19.15 – Chiesa San Giorgio al Corso

Consegna “Premio Anassilaos” al Circolo Legambiente di Reggio per i 30 anni d’attività

ore 20.30 – SpazioTeatro – Via San Paolo 19/A

in collaborazione con Circolo del Cinema “Cesare Zavattini”

Proiezione del film “Italica 150” di Enrico Brizzi e Serena Tommasini Degna

Evento speciale al Trento Film Festival 2011

SABATO 25 APRILE 2015

Piazza Indipendenza – Reggio Calabria

33ª CORRIREGGIO – Corsa podistica per tutti ore 10.00 Consegna Premi Corrireggio 2015

Sfilata Complesso Bandistico “Città di Ortì” – Performances creative

ore 10.30

Partenza della 33ª CORRIREGGIO Corsa podistica per tutti – Gara podistica competitiva

Sezione Fitwalking ore 10.00 in collaborazione con ANPI Reggio Calabria

Partenza della “Staffetta Partigiana” nel Giorno della Resistenza ore 10.30 – Rada dei giunchi

a cura della Federazione Italiana Vela Trofeo Velico “Corrireggio 2015” ore 16.00 – Chiesa S. Aurelio V. M. di Arghillà a cura del Laboratorio Urbano Metropolitano “Liberiamo la Mente dal pregiudizio: Arghillà/città aperta/città x tutti”

Inaugurazione degli spazi urbani arredati con elementi di design e di riciclo. Consegna dei Premi “Antonio Quistelli”

MARTEDÌ 28 APRILE 2015

ore 17.30 – Salone del Palazzo della Provincia – Piazza Italia

Cerimonia di Premiazione della 33ª CORRIREGGIO