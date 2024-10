‘Corrireggio 2017’, il programma di questa edizione

Lo sport, l’ambiente, la solidarietà la cultura, l’economia civile per imbastire la città metropolitana.

PROGRAMMA e recapiti organizzatori

MARTEDI 18 Aprile

Anteprima

PERCORRIAMO LA PIANA A cura del FORUM TERZO SETTORE PIANA

Ore 15,30 –“Comunità Luigi Monti” Polistena – Partenza Staffetta eco solidale che attraverserà la Piana con passaggio di testimone in alcune zone verdi dei vari comuni e si concluderà nella comunità “Luigi Monti” a Polistena.

Ore 20,00 Comunità “Luigi Monti” Partita amichevole di calcio con la partecipazione dei rappresentanti di tutte le associazioni riunite.

Interverrà per il calcio d’inizio e breve saluto Riccardo Mauro (segreteria Antonella Chiarolla 0965. 364214) Delegato Città Metropolitana

A fine partita firma del pallone che verrà consegnato mattina del 25 aprile prima della partenza della Corrireggio. La staffetta verrà documentata da un video.

Contatti: Simona Mileto 331 3355263 simonamileto@libero.it

MERCOLEDI 19 Aprile

Ore 10,30 Sala Biblioteca Città Metropolitana (ex Provincia) Palazzo Alvaro -CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE CORRIREGGIO 2017

Ore 16,00 – Info point Piazza Camagna Avvio raccolta firme Legge Europea Difesa Suolo

GIOIA TAURO ore 9.00 – Scuola Primaria “Collodi” “Il dono dell’albero” da parte dell’”Osservatorio Ambientale “IRIDE” alla scuola C. Collodi

Contatti: Raffaele Giacobbe 389 0468654 (O.A. Iride)

Ore 15,30 – 19,30

IL FILO CHE CUCE LA MONTAGNA AL MARE

Staffetta solidale “a colori” lungo la vallata del Gallico

A cura del CSI con la partecipazione della Comunità CERESO, comunità Exodus , SPAR S. Alessio

Assistenza Ente Parco Aspromonte e Pantere verdi

Percorso: Santo Stefano- Sant’Alessio- Laganadi- Mulini di Calanna- Gallico (inbocco autostrada)

Saluto alla partenza e “starter” Giuseppe Bombino presidente Parco Nazionale d’Aspromonte

Accoglienza all’arrivo rappresentante Comune di Reggio Calabria

A cura del CSI – Contatti Paolo Cicciù 347 352 2156

GIOVEDI 20 APRILE

Gioia Tauro- “Il Petrace tra mito e prospettive future” uscita didattica con le classi 4^ e 5^ della Scuola primaria C Collodi a cura dell’Osservatorio Ambientale “Iride”

Contatti: Raffaele Giacobbe 389654 0468

PALMI Nella Magia della Costa Viola

Sant’Elia ore 15.00 STAFFETTA ECORUNNING PALMI- BAGNARA

A cura ASD CORRI CON NOI PALMI

Contatti: ALESSANDRO FAZZOLARI 348 0509366 Fax 0966 21158 info@corriconnoipalmi.it

Reggio Calabria ore 18,30 – Residenza Universitaria Via Roma 6

Proiezione film “LORO DI NAPOLI”

a cura del Circolo del Cinema “Cesare Zavattini” in collaborazione con Residenza Università Mediterranea

Contatti Lidia Liotta 338 3554496 – Tonino De Pace 3282733792

VENERDI 21 APRILE

LUNGOMARE Reggio Calabria- ore 15

Operazione “Percorso Pulito” a cura dei volontari Legambiente e in collaborazione con AVR

Contatti organizzativi: Paola Nasti 329 3360240

SABATO 22 Aprile

GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA

SCILLA ore 10 PASSEGGIATA ECOLOGICA NEL MITO con gli studenti della Scuola Media Istituto Comprensivo Scilla

Contatti Nicoletta Palladino 347 9874453 – Preside Ruffa 328 7078180

GIOIA TAURO COLTIVARE LA BELLEZZA CAMMINANDO NELLA LEGALITA’

Ore 9,30 Istituto “Severi” convegno sul tema “Ambiente Legalità” a cura dell’Osservatorio Ambientale “IRIDE” e di Legambiente –

DOMENICA 23 APRILE “TRENOBICI Desiderio Metropolitano”

REGGIO CALABRIA- BIANCO_ REGGIO CALABRIA

A cura del Dopolavoro Ferroviario UISP Cicloturistica 2001- Assistenza tecnica Cicli Iriti

Raduno Stazione Centrale ore 7 -Partenza ore 07,18 – Arrivo a BIANCO ore08,15 (Incontro con il Sindaco-Coffee Breek) – Partenza in bici da Bianco verso Reggio ore 09,15

Arrivo Reggio Calabria – Breve circuito cittadino Lungomare- Conclusione Manifestazione Piazza Garibaldi con happy hour offerto dal DLF (Dopolavoro Ferroviario)

Contatti Enzo Tortorella 338 8122476

LA COLLINA DELLA BELLEZZA Escursione Reggio- Orti autobus

Orti Reggio a piedi a cura del Club Alpino Italiano

Contatti: Giuseppe Bruno 3470603508 – Marino Mollo 329 5331659- Stefania Pascuzzo 340 2419360

Reggio Calabria

IL NASTRO CHE UNISCE “Metti in circolo la vita”

16,30 PALESTRA ISTITUTO “Panella” Esibizione ginnastica ritmica dedicata alla danza della Madre Terra

A cura del CSI Contatti organizzativi: Paolo Cicciù 347 352 2156

OPPIDO MAMERTINA – ore 10 Stadio Comunale Primo Memorial “Pino Bruzzano

UN CALCIO ALLE BARRIERE : in campo contro i pregiudizi, la sfida che ci piace

A cura del Centro Prima Accoglienza “Il Rifugio” in collaborazione con Caritas, Croce Rossa Italiana, Proloco Oppido con il patrocinio Comune di Oppido Mamertina

Ore10.00 Momento introduttivo e saluti delle Autorità e delle Associazioni

Ore 10,20 Riti d’apertura della manifestazione e inizio della partita solidale di calcio(20×30’) Mamertini- Migranti; ore 11.45 Premiazione, saluti conclusivi, momento di ristoro per tutti i partecipanti

Contatti: Deborah Madafferi 338 9812205

alle ore 11 PARCO ECOLANDIA REGGIO CALABRIA inaugurazione de “Il volo di Icaro” un percorso immersivo nella storia del forte Gullì e attività collaterali di animazione per grandi e piccoli.

Contatti: Giorgio Gatto Costantino 3387818175

LUNEDI 24 APRILE

ore 17,30 A CURA del CIRCOLO Legambiente “San Francesco”

VILLA SAN GIOVANNI Terrazza Belvedere sotto Torre Cavallo

ABBRACCIO SULLO STRETTO

Incontro tra cittadini provenienti da SCILLA E VILLA SAN GIOVANNI (con partenza dai rispettivi luoghi alle ore 16 ed arrivo previsto ore 17) -Piantumazione ALBERO -Contatti : Angelo Raso 347 336 8715

MARTEDI 25 APRILE

CORRIREGGIO

Corsa podistica per tutti

Ore 9,00 Iscrizioni

Ore 9,45 presentazione testimonial “a sorpresa”

Ore 10 Consegna Premi Corrireggio

0re 1010, Partenza Staffetta Partigiana

Ore 10,30 Partenza Corrireggio (Competitiva- non competitiva fitwalking)

DOMENICA 30 APRILE

Ore 16.30 Salone Palazzo Alvaro ex Provincia Piazza Italia – Cerimonia Premiazione