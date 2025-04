Tutto pronto per la 43a edizione della Corrireggio: presentazione degli eventi

Manifestazione storica di Reggio Calabria che, ogni anno, unisce sport, cultura e sensibilizzazione ecologica. Nel 2025, questa corsa podistica giunge alla sua 43a edizione, confermandosi come uno degli eventi più attesi della città

La storica CORRIREGGIO, l’evento ecologico-sportivo organizzato da Legambiente Reggio Calabria “Città dello Stretto” insieme a numerose altre realtà associative culturali e sportive locali, si prepara a festeggiare la sua 43a edizione.

Per l’occasione, sarà presentato il programma degli eventi che accompagneranno la manifestazione principale, la tradizionale corsa podistica, che si terrà il 25 aprile.

La presentazione ufficiale si terrà giovedì 17 aprile 2025, alle ore 10.30, nella Sala Biblioteca “G. Trisolini” di Palazzo “C. Alvaro”, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, situato in Piazza Italia.

Durante la conferenza stampa, saranno illustrati i dettagli degli eventi che precederanno la corsa, una vera e propria settimana di iniziative che spaziano dallo sport alla sensibilizzazione ecologica, passando per riflessioni sui temi legati alla qualità della vita urbana. Questi eventi sono pensati per coinvolgere la cittadinanza in modo attivo, affrontando le sfide ambientali e promuovendo uno stile di vita sano e sostenibile.

La CORRIREGGIO, infatti, non è solo una corsa aperta a tutti, ma un’importante occasione di sensibilizzazione e di impegno collettivo per un futuro più verde e più vivibile.

Curiosità, anticipazioni e approfondimenti sui temi principali della manifestazione saranno al centro della conferenza, che darà il via ufficiale alla preparazione per questo imperdibile appuntamento sportivo e sociale.