Corrireggio pensa al futuro: due iniziative per Aeroporto e America’s Cup

Dopo una settimana intensa di iniziative all’insegna dello sport, dell’ambiente, della cultura e della solidarietà, con uno sguardo verso le colline che cingono la città metropolitana, l’appuntamento con la corsa podistica aperta a tutti i reggini è per mercoledì 25 aprile, alle ore 09:00, come sempre a Piazza Indipendenza.

Il “rito” di primavera sul lungomare di Reggio Calabria, nel magnifico scenario dello Stretto, attira da ormai 36 edizioni l’attenzione di reggini e calabresi in generale. I partecipanti, sia alla gara che alla sezione ‘fitwalking’, si preannunciano davvero tanti e provengono da tutta la Calabria.

La Corrireggio 2018 però riserva delle sorprese, come le iniziative ideate per dimostrare l’interesse dei cittadini per la comunità e tutto ciò che accade in città. Proprio per questo motivo si è deciso di dare il via all’ormai nota corsa podistica parlando di aeroporto alla partenza, come forma di tributo al Tito Minniti.

L’aeroporto di Reggio Calabria, che tra alti e bassi cerca di ‘volare’ come può, ha infatti bisogno del sostegno di tutti i cittadini che desiderano dare un lieto fine a questa storia e il grido della Corrireggio vuole essere un modo per puntare, ancora una volta, i riflettori sulla vicenda che tanto fa discutere in città.

Le sorprese però non finiscono qui, perché se da una parte i reggini dedicheranno un augurio ad una situazione alquanto drammatica, durante la corsa podistica ci sarà spazio anche per la novità e la speranza di poter vedere la nostra città come tappa dell’America’s Cup.

Una possibilità non ancora accertata, che fa però ben sperare chi ha voglia di veder tornare Reggio al suo antico splendore e per farlo forse bisogna ripartire proprio dallo sport. Tutti i partecipanti sono infatti invitati a sostare per un momento al Circolo Velico per un “soffio” che sia di buono auspicio alla nostra città per ospitare l’evento di portata mondiale.