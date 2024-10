Reggio, Incontriamoci Sempre organizza il corso che insegna a salvare la vita

Mercoledì 23 ottobre 2024, l’associazione Incontriamoci Sempre organizza un corso di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce (BLSDa) presso la scuola ARANITI di Reggio Calabria. Il corso, dedicato al personale non sanitario, seguirà le linee guida dell’Italian Resuscitation Council (IRC) e dell’European Resuscitation Council (ERC) del 2021.

Corso aperto a tutti

L’iniziativa è aperta a singole persone, gruppi e associazioni di qualsiasi tipo. L’obiettivo principale del corso è fornire le competenze teoriche e pratiche necessarie per il supporto di base alle funzioni vitali, con particolare attenzione al riconoscimento precoce e al trattamento dell’arresto cardiaco.

“Vogliamo fornire a tutti i partecipanti gli strumenti per agire tempestivamente e salvare vite in situazioni di emergenza,” ha dichiarato uno degli organizzatori.

Partecipazione di esperti sanitari

Il corso vedrà la partecipazione di Sanitari di grande professionalità, tra cui il Dott. Francesco Stanganello (direttore del corso), il Dott. Vincenzo Saffioti e il Dott. Vincenzo Amalfi come istruttori, insieme a un delegato del 118. La giornata formativa sarà divisa in due parti: una prima parte teorica, con l’ausilio di slide e materiali didattici, e una seconda parte pratica, suddivisa in gruppi con l’utilizzo di manichini e defibrillatori semiautomatici.

Tematiche trattate

Tra le tematiche principali del corso ci saranno:

Attivazione rapida del sistema di emergenza (118/112)

Esecuzione del BLSDa : compressioni toraciche e ventilazione bocca-bocca

: compressioni toraciche e ventilazione bocca-bocca Defibrillazione semiautomatica

Riconoscimento e trattamento della disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo

Iscrizioni e informazioni

Il corso si terrà dalle 16:00 alle 20:00 e, al termine della giornata, i partecipanti potranno scaricare l’attestato IRC direttamente dalla piattaforma dedicata. Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare l’associazione Incontriamoci Sempre ODV al numero 340 4641607.