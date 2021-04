Reggio, il Centro Studi Libero Pensiero attiva il corso cyber security

Al Centro Studi Libero Pensiero, Ente di Formazione Professionale accreditato alla Regione Calabria per la Formazione Superiore e Continua, Via Vecchia Provinciale Archi n. 167 Reggio Calabria, sono aperte le iscrizioni al Corso formativo per il conseguimento della Qualifica Professionale per "Responsabile della sicurezza di reti informatiche e della protezione di dati".

Il profilo professionale

Il "responsabile della sicurezza di reti informatiche e della protezione di dati" si occupa della progettazione e dell'implementazione delle misure atte ad assicurare la sicurezza fisica della rete informatica e la protezione dei dati, organizzando le procedure di backup e predisponendo i piani di disaster recovery dei sistemi informatici. Pianifica ed implementa le misure per la sicurezza logica, definendo le policy per le autorizzazioni ed il controllo degli accessi alla rete informatica e predisponendo gli audit per la verifica del livello effettivo di sicurezza e di protezione dei dati. Assicura il rispetto delle previsioni normative in materia di privacy e tutela dei dati personali, verificando la corretta adozione delle misure di sicurezza previste dalla specifica normativa in materia e predisponendo il dps (documento programmatico per la sicurezza).

L'obiettivo del corso

L'obiettivo del corso per "responsabile della sicurezza di reti informatiche e della protezione di dati" è consentire ai destinatari, tramite il conseguimento della qualifica professionale riconosciuta a livello europeo, di acquisire le competenze necessarie per inserirsi o reinserirsi nel Mercato del Lavoro nel settore di riferimento e poter quindi svolgere con un alto grado di autonomia le attività previste dal ruolo professionale.

I posti disponibili, presso il Centro Studi Libero Pensiero sono 18.

Ricadute occupazionali

La figura è una delle più richieste e lavora con un ampio margine di autonomia e importanti responsabilità operative nell'ambito delle politiche di gestione della sicurezza definite dalla direzione Sistemi informativi. In genere risponde direttamente al Responsabile dei Sistemi Informativi o al Responsabile dell'Organizzazione, coordinando il personale tecnico di supporto e curando i rapporti con i fornitori esterni di hardware e software per la sicurezza.

Per quanto riguarda, invece, le modalità di attivazione, al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni previste verrà presentata l’offerta formativa alla Regione Calabria Settore Formazione Professionale per il riconoscimento della qualifica professionale (con validità a livello europeo) ai sensi dell’art. 40 L.R. 18/85 in materia di attività libere di formazione professionale.

A tutti coloro che avranno superato l’esame finale con esito positivo (previa effettiva frequenza minima obbligatoria pari al 70% delle ore totali del corso), sarà rilasciato attestato di Qualifica professionale con validità a livello europeo.

Maggiori informazioni

Requisiti di accesso: Titolo di istruzione secondaria di secondo grado

Durata: il corso avrà la durata di 400 ore, di cui 280 di formazione in aula e 120 di stage.

Sede del Corso: Centro Studi Libero Pensiero, Via Vecchia Provinciale Archi n. 167 Reggio Calabria.

Modalità di iscrizione e selezione: per informazioni contattare il Centro Studi Libero Pensiero all’indirizzo e-mail: [email protected]