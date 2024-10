Reggio, al via le iscrizioni per il corso di assistente educativo alla Coop. Libero Nocera

Ottieni l'Attestato di Qualifica di Tecnico per l’assistenza all’autonomia personale, alla comunicazione e all’inclusione sociale a favore di persone con disabilità - Assistente Educativo. Come iscriversi al corso di formazione della Cooperativa Libero Nocera

L’Assistente Educativo per alunni disabili è una figura professionale che si interfaccia con i docenti di classe e la cui attività è complementare a quella dell’insegnante di sostegno. Egli opera attraverso modalità di intervento differenziate in base all’alunno seguito (vicinanza emotiva, rinforzo, autonomie, motivazione, apprendimenti); individua strategie per garantire il benessere dell’alunno nel gruppo classe e nel contesto scuola. A tal fine, contribuisce a delineare e perseguire gli obiettivi didattico/educativi previsti dal P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato).

CORSO DI FORMAZIONE

Il Corso di formazione è destinato a max n. 17 corsisti, che abbiano compiuto i 18 anni di età, che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria.

Il Corso è della durata di n. 600 ore, suddivise in moduli formativi costituiti da 225 ore di formazione in aula e 375 ore di formazione on the job (225 ore di attività pratica + 150 ore di stage).

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice con allegata documentazione relativa al possesso dei requisiti richie­sti, presso la sede di Via Modena n. 14, 89133 Reggio Calabria.

La partecipazione al corso è a pagamento, per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso la segreteria didattica aperta il lun. e merc. Dalle ore 15,00 alle ore 19,00 il mar, giov e ven., dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Il costo per la partecipazione è di € 1.100,00 (eventualmente rateizzabili).

Al termine del corso, gli allievi che avranno frequentato almeno il 70 % del monte ore corsuale e che avranno superato le prove di esame, conseguiran­no un Attestato di Qualifica di Tecnico per l’assistenza all’autonomia personale, alla comunicazione e all’inclusione sociale a favore di persone con disabilità – Assistente Educativo” valido ai sensi e per gli effetti della Legge 845/78.

INFORMAZIONI

Coop. Soc. “Libero Nocera”

Via Modena n.14

89133 Reggio Calabria

Tel. 0965.622926

direzione@liberonocera.it www.liberonocera.it