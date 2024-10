Corso di formazione professionale, a Reggio Calabria arrivano i primi gelatieri certificati

Grande successo per gli esami del Corso di formazione professionale di gelatiere tenutosi presso il C.F.P. Borrace di Reggio Calabria e realizzato dal Settore 8 “Formazione Professionale” della Città Metropolitana di Reggio Calabria in collaborazione con l’A.P.A.R..il primo fatto in tutta la Calabria ma anche nel Sud Italia

Dopo aver frequentato nei mesi scorsi lezioni teoriche e pratiche e anche 400 ore di stage nelle gelaterie APAR reggine ,davanti ad una commissione qualificata della Provincia affiancata dai Maestri Artigiani Angelo Musolino presidente APAR e coordinatore del corso ,Vincenzo Pennestri presidente nazionale SIGA e Davide Destefano delegato regionale Conpait gelato .

I 21 allievi con la presenza della Segretaria generale dell’area metropolitana dott.ssa Sabrina Ragusa hanno superato brillantemente l’esame diventando di fatto i primi neo gelatieri certificati dalla provincia di Reggio Calabria .

A seguire degustazione di gelato dei due maestri Davide e Vincenzo ormai in perfetta simbiosi nel diffondere questi messaggi di confronto , crescita e collaborazione . Ottimi i gusti prodotti dai due artigiani, il primo con I classici della famiglia “ITALICO ” sapori di calabria (crema di agrumi limone e bergamotto) e Sole dello stretto “il gelato che unisce le sponde ”

il secondo invece con una nocciola di Cardinale ed un Pistacchio Home Made pura poesia

Unitisivincesempre