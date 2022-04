Reggio, alla Coop. Libero Nocera corso gratuito per 'tecnico delle luci'

La Cooperativa Libero Nocera, ente di formazione professionale, accreditato presso la Regione Calabria, nell’ambito di una strategia regionale di sviluppo dell’occupazione giovanile e in adesione al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG)”, Misura 2A “Formazione mirata all'inserimento lavorativo” della “Nuova Garanzia per i Giovani in Calabria”, propone percorsi formativi gratuiti.

In aggiunta ai corsi di "tecnico del suono", "operatore coreografo" e "macchinista di scena", si aggiunge al ventaglio delle proposte anche il percorso per "tecnico delle luci".

Corso gratuito per "tecnico delle luci" alla Coop Libero Nocera

Il corso di formazione è valido per il rilascio della qualifica di "tecnico delle attività di illuminazione di spettacoli teatrali ed evento dal vivo". Ma di cosa si tratta? Semplice, di un operatore illuminotecnico specializzato nell'ambito dello spettacolo, che si occupa di curare l'illuminazione di spettacoli teatrali e di eventi dal vivo.

Il Corso di formazione è destinato a max n. 15 corsisti, che abbiano età compresa tra i 18 e i 35 anni e ha durata di n. 500 ore, suddivise in moduli formativi costituiti da:

200 ore di formazione in aula;

100 ore di laboratorio;

200 ore di stage.

La partecipazione al corso è gratuita.

Requisiti ed iscrizioni

Al momento della candidatura gli aspiranti partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti, previsti dal Nuovo Bando Garanzia Giovani.

Per presentare la propria candidatura è necessario prenotare un appuntamento presso la nostra agenzia recandosi al Centro Per l’Impiego, ed inviare fin da subito la domanda allegata, opportunamente compilata, che dovrà pervenire per e-mail all’indirizzo [email protected], unitamente alla documentazione richiesta ivi indicata riportando in oggetto la dicitura “candidatura corso PON IOG – Tecnico delle luci”.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso la segreteria didattica aperta il lun. e merc. Dalle ore 15,00 alle ore 19,00 il mar, giov e ven., dalle ore 9,00 alle ore 13,00.