Medicina a Reggio, proposta senza colore politico: quali i prossimi step?

Due i prossimi passi per portare avanti la proposta interessante di istituire un Corso di laure in Medicina a Reggio Calabria

Una Corso di laurea in Medicina e Chirurgia a Reggio Calabria.

La proposta del consigliere comunale Giovanni Latella continua ad animare il dibattito in città, raccogliendo la totalità dei consensi nel territorio reggino con qualche rara eccezione fuori dal coro proveniente dalle altre province.

Leggi anche

Contrariamente ad altre iniziative avviate dai politici, l’idea di istituire un corso di laurea in Medicina a Reggio ha acceso gli animi di molti professionisti ed in particolare di medici e dottori, desiderosi di dire la propria su un argomento molto sentito in città.

L’ambizione è grande e l’idea di avere nella propria città, un percorso di studi in Medicina e Chirurgia in questo particolare momento storico risulta essere una sfida avvincente. Avere infatti un polo universitario completo, oltre ai già validi Dipartimenti di Ingegneria, Architettura, Giurisprudenza, Agraria, Economia, vorrebbe dire arricchire l’offerta formativa e far rimanere più giovani nella nostra città.

In realtà il nostro ateneo è già presente in ambito sanitario con due corsi di laurea in collaborazione con l’Università di Catanzaro. Scienze infermieristiche e Scienze sportive offrono corsi di studio inter-ateneo con l’Università degli Studi “Magna Graecia”.

Leggi anche

Medicina a Reggio, a fine mese un tavolo tecnico

L’iter, seppur nella sua fase embrionale, secondo quanto raccolto da CityNow, sembrerebbe già avviato.

Il presidente Occhiuto al momento non intende commentare la proposta e rimane in attesa di maggiori e concreti sviluppi. Intanto la vice presidente Giusy Princi, che ha la delega all’Università, pare si stia muovendo dialogando con le diverse parti coinvolte al fine di intraprendere un percorso proficuo.

E se da un lato la Regione Calabria lavora sotto traccia, dall’altro la Città Metropolitana di concerto con il Comune di Reggio, ha già convocato un tavolo tecnico.

Comune di Reggio Calabria, Città Metropolitana, Camera di Commercio, Università Mediterranea, Grande Ospedale Metropolitano e Asp di Reggio siederanno attorno ad un unico tavolo per un primo confronto, consapevoli della delicatezza di un tema di fondamentale importanza per lo sviluppo del territorio e per il futuro dei nostri giovani.

La data più probabile per questo primo scambio di opinioni è mercoledì 25 gennaio.

I due sindaci facente funzione Versace e Brunetti, il direttore sanitario Costarella, il commissario straordinario del GOM Scaffidi, il commissario straordinario dell’ASP di Reggio Di Furia, insieme al presidente della Camera di Commercio Tramontana e al rettore della Mediterranea Zimbalatti si confronteranno per la prima volta su un tema che riguarda soprattutto le nuove generazioni.

Leggi anche

Conferenza dei rettori, altro step decisivo per il Corso di laurea in Medicina a Reggio

L’altro step decisivo per lo sviluppo del progetto di un Corso di laurea in Medicina a Reggio Calabria, è rappresentato dalla conferenza dei rettori.

Previsto per fine mese, è l’appuntamento più importante ai fini di un ragionamento che porti a sviluppi concreti essendo la conferenza dei rettori l’organo predisposto all’avvio di un eventuale nuovo percorso di studi in una delle tre Università della Calabria.

Difficilmente però alla prima riunione dell’anno verrà inserito il punto all’ordine del giorno dell’istituzione di un corso di laurea in Medicina a Reggio Calabria, ma sicuramente alle riunioni successive ci sarà tempo e modo per approfondire la proposta.

Una discussione sul tema in occasione della riunione del Coruc sarebbe dunque il primo vero step di partenza.

Sarebbe il primo vero passo di un iter lungo, lunghissimo, articolato e complesso percorso.