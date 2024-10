Il cortometraggio ‘Malena 2021’ proiettato in Calabria

Si chiamerà “Malena 2021″ il nuovo cortometraggio di Renato Pagliuso, girato interamente nel centro storico di Rossano (CS) e prodotto da Esterno Giorno film productions, iscritta al MIBAC, già nota per avere prodotto molti lavori dello stesso regista.

“In realtà l’idea, come tante, è nata per testare la videocamera del Huawei p40 pro in4k, naturalmente con le dovute attenzioni di chi come me viene dalla pellicola e che esige sempre il massimo a livello tecnico e artistico”.