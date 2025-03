Festa della donna al Funny Club: un mix perfetto di gusto e allegria

L’8 marzo è una data speciale, un’occasione per celebrare la forza, l’energia e la bellezza dell’universo femminile. Per rendere omaggio a questa giornata nel migliore dei modi, il Funny Club ha organizzato un evento esclusivo, pensato per chi desidera vivere una serata all’insegna del buon cibo, della musica e del puro divertimento.

Un’atmosfera vibrante e coinvolgente, un menù irresistibile e tanta voglia di stare insieme: questi gli ingredienti perfetti per una Festa della donna indimenticabile, che trasformerà la serata in un momento unico da condividere con le amiche, all’insegna della spensieratezza.

Un evento su misura per una serata speciale

Il Funny Club ha curato ogni dettaglio per rendere l’8 marzo un’esperienza imperdibile. A partire dalle ore 20:30, gli ospiti saranno accolti in un ambiente accogliente e festoso, pronto a trasformarsi nel palcoscenico di una notte memorabile.

Il programma prevede:

Giro pizza , con una selezione di gusti perfetti per soddisfare ogni palato;

, con una selezione di gusti perfetti per soddisfare ogni palato; fritto misto croccante , l’ideale per accompagnare la serata;

, l’ideale per accompagnare la serata; bevanda e sorbetto , per completare il menù con un tocco di freschezza;

, per completare il menù con un tocco di freschezza; musica, canti e balli, per un’atmosfera coinvolgente, perfetta per festeggiare tra amiche.

Il tutto a un prezzo speciale di 20 euro a persona, un’occasione imperdibile per concedersi una serata di relax e divertimento senza pensieri.

Musica e intrattenimento: il cuore pulsante della serata

Non è una vera festa senza la giusta colonna sonora. Durante l’evento, l’intrattenimento sarà il vero protagonista: musica, balli e canti accompagneranno ogni momento, creando l’atmosfera perfetta per lasciarsi andare e vivere la serata con il sorriso.

L’idea alla base dell’evento è semplice ma potente: offrire alle donne un’esperienza all’insegna della leggerezza e della condivisione, un’occasione per festeggiare insieme e dimenticare per qualche ora la routine quotidiana.

Un locale di riferimento per il divertimento e il buon cibo

Il Funny Club, ormai punto di riferimento per eventi e serate speciali, conferma ancora una volta la sua capacità di unire ristorazione e intrattenimento, proponendo format originali e coinvolgenti. Con il suo ambiente accogliente e la sua offerta gastronomica di qualità, il locale continua a essere una scelta privilegiata per chi cerca un posto dove divertirsi e sentirsi a casa.

Maggiori informazioni

Situato in Via Tirrenica 5 ad Archi, il Funny Club si trova di fronte al Bingo ed è facilmente raggiungibile da tutta la città. Non resta che prenotare per assicurarsi un posto a questa serata unica e stregata.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 3924055945.

Clicca qui per la pagina Facebook e QUI per la pagina Instagram.

Per prenotare con TheFork, CLICCA QUI