Cosa fare a Pasquetta? Ecco la proposta di Gambarie

In occasione delle festività pasquali, il sindaco di Gambarie comunica come sarà possibile raggiungere la montagna e quali attività sarà possibile svolgere

Dato il grande afflusso di vacanzieri che, in questo periodo, affollano la nostra provincia, il Sindaco di Gambarie, Francesco Malara comunica a cittadini e turisti quali saranno le attività e come raggiungere la tanto amata montagna.

In corrispondenza del giorno di Pasquetta e della Festa della Liberazione sarà infatti effettuata una corsa aggiuntiva, con pullman, che da Reggio Calabria permetterà ai visitatori di raggiungere Gambarie. Lo scopo è ovviamente quello di migliorare la viabilità al centro di Gambarie e di offrire un servizio il più completo possibile.

CORSE E ORARI

ANDATA

il 22 ed il 25 aprile Piazza Garibaldi – Gambarie con partenza alle ore 07:20 e arrivo alle ore 08:30;

RITORNO

il 22 ed il 25 aprile Gambarie – Piazza Garibaldi con partenza alle ore 16:00 ed arrivo alle ore 17:15.

Il Comune di Santo Stefano ringrazia il particolar modo ATAM SpA per la disponibilità ad erogare un servizio speciale in occasione delle festività. Le sorprese però non finiscono qui, il sindaco Malara comunica infatti che verrà messo a disposizione di cittadini e turisti anche un servizio navetta.

SERVIZIO NAVETTA

Il minubus partirà da Cucullaro ed arriverà a Gambarie. A partire dalle ore 11.00 i turisti al fine di poter parcheggiare tranquillamente senza intralciare il centro di Gambarie (ove sarà realizzato, a partire da una certa ora, il consueto senso unico, sfruttando le due circonvallazioni), saranno invitati dai Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Santo Stefano a parcheggiare negli slarghi appositamente creati lungo il rettilineo di Cucullaro e da lì saranno accompagnati con la navetta a Piazza Mangeruca.

SEGGIOVIA E BOB ARTIFICIALE

Per le festività pasquale la seggiovia ed il bob artificiale saranno aperti al pubblico. Ecco gli orari:

09:30/13:00 – 14:00/18:00.

AREA GIOCHI

Per accontentare sia grandi che piccoli visitatori della montagna, l’amministrazione comunale di Santo Stefano d’Aspromonte ha deciso di realizzare un’area giochi presso la Piazza Grande (ex piazzale Anas). Nella piazza saranno installati diversi giochi e giostrine, alcune delle quali gratuite.

VIABILITÀ

per la viabilità di accesso principale, si consiglia di salire dalla strada statale Gallico-Gambarie.