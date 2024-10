Gambarie: il nuovo distributore di benzina diventa realtà

Quella annunciata dall'Amministrazione Comunale è un'opera di fondamentale importanza sia per i cittadini ma anche per tutti i turisti che frequentano Gambarie

Quella di oggi, sarà sicuramente una data che i tanti cittadini dei Comuni di Santo Stefano e limitrofi non potranno di certo dimenticare. Con un post su facebook, l’Amministrazione del piccolo Comune aspromontano comunica infatti una notizia tanto attesa dai reggini.

In base a quando riportato sul social network, questa mattina sono stati consegnati i lavori per il nuovo distributore di carburante per la montagna meta di tanti reggini.

Un’opera di fondamentale importanza sia per i cittadini ma anche soprattutto per tutti i turisti che frequentano la meta turistica che, con tanti altri interventi ancora in corso, ha intenzione di tornare veramente “grande”.