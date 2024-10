Gambarie, la super offerta per gli sciatori. Arriva lo speciale biglietto Snow daily

“La prima neve d’Europa” potrebbe essere questo lo slogan alla base di questa splendida stagione sciistica di Gambarie. Una Gambarie nuova, travolgente, innovativa, la Gambarie 3.0 che, oramai, da settimane, continua ad attirare migliaia di turisti con tante novità.

A segnare l’inizio di questa ascesa, l’evento inaugurale delle tanto volute piste Telese e Nino Martino, con il celebre discesista Kristian Ghedina, e da quel 16 Gennaio, il Sindaco, dott. Francesco Malara e la sua Amministrazione, non si sono più fermati.

Per avvicinare sempre più persone a questa montagna al Centro del Mediterraneo ci sono stati una serie di servizi , tutti aventi la finalità ultima di consentire un agevole accesso in un area ad alta valenza paesaggistica naturalistica, una domenica di vacanza senza pensieri , dal bus della neve con cadenza settimanale (4 bus da Reggio Calabria ogni domenica pieni di giovani); allo Snow Bus dello Stretto, per gli amanti della montagna provenienti dalla Sicilia a cura di Atam Spa e della Consulta Giovanile di Santo Stefano in Aspromonte; al Servizio navetta, che consente ai numerosi visitatori di raggiungere con facilità il centro di Gambarie riducendo il problema dei parcheggi, e non è tutto.

L’ultima novità, che dà un valore aggiunto al turismo di Gambarie, è costituita dal nuovissimo Protocollo di Intesa, firmato da: Comune di Santo Stefano in Aspromonte, Aspro Servise Soc. Coop. ARL. e Caronte & Tourist, finalizzato a favorire e incentivare il raggiungimento della bellissima Gambarie alle famiglie Sicule.

Il protocollo suddetto, che avrà una durata sperimentale dall’8 Febbraio sino al 31 Marzo 2019, consentirà agli utenti di acquistare lo speciale biglietto Snow daily a soli € 40, presso la biglietteria autovetture di Messina; tale biglietto comprenderà: il viaggio andata e ritorno di una autovettura con un massimo di 5 passeggeri ed uno skipass giornaliero gratuito, per gli impianti sciistici di Gambarie.

Quindi da domani 9 febbraio 2019 gli acquirenti Siciliani, in una giornata, con un biglietto unico potranno andare da zero metri a 1.800 mt sul livello del mare, un biglietto nave/neve, una cosa impossibile in altre parti del mondo e con il non trascurabile vantaggio di ottenere circa il 50% di sconto; pertanto grazie alla sinergia sviluppata tra i tre soggetti firmatari di tale protocollo d’intesa, è come se uno dei due biglietti fosse interamente gratuito .

Felicissimo per questa ulteriore iniziativa il Sindaco Francesco Malara:

“nel ringraziare il Dott. Famiani e tutta la Caronte & Tourist spa per la sensibilità e la disponibilità dimostrata nel segno di una sempre maggiore connessione dell’Area Metropolitana dello Stretto, in una integrazione sempre maggiore tra due comunità che si guardano, si specchiano e che sempre di più si devono parlare; tanto che ognuna delle due città può affermare che è bellissimo il panorama che madre natura ci pone di fronte ma è ancor più bello il panorama che si presenta a chi ci sta di fronte. Grazie a queste iniziative vengono ridotte quelle che non si possono considerare delle barriere ma delle fortune da valorizzare. Ma certo che su una cosa entrambe le cittadine sono d’accordo: Gambarie è la montagna dello Stretto.

Inoltre, in modo da dare un ulteriore servizio ed una maggiore sicurezza alle decine di migliaia di turisti, già da domenica prossima la Croce Rossa Italiana Comitato della Vallata del Gallico, garantirà un presidio sanitario alla partenza degli impianti che servirà per l’assistenza e per qualunque esigenza tanto degli sciatori quanto dei turisti.

Dunque, una stagione ricca di innovazioni per grandi e piccini, famiglie e ragazzi, una Gambarie che non smette di stupire e che riserverà di certo molteplici novità extrastagionali.