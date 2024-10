Gambarie, ultimo weekend sulla neve. Malara: “Oltre 5 mila presenze nel 2019. Grazie a tutti”

Tutte le cose belle hanno una fine e la stagione invernale è quasi terminata. Il sindaco Malara coglie l'occasione per un "arrivederci" agli amanti della neve

Una stagione storica. Quello vissuto da Gambarie in questo 2019 è stato un inverno entusiasmante e ricco di novità. Dall’inaugurazione delle piste, avvenuta il 16 gennaio, il comprensorio reggino ha attirato l’attenzione di oltre 5 mila presenti.

“Vi siete divertiti e siete venuti a provare le nuove piste veramente in tanti. – afferma il sindaco di Santo Stefano, Francesco Malara – Dal campione Kristian Ghedina agli appassionati sciatori reggini, calabresi e siciliani. Non sono mancati i turisti che, spinti dalla curiosità, hanno preso un weekend libero per sciare guardando il mare”.

In poche frasi Malara ripercorre tutte le emozioni vissute in un’intera stagione.

“Le luci proiettate sulle piste, la festa Snowfamily, lo Snow Park con i fantastici operatori della Coop Aspro Service Gambarie e poi i bambini con gli slittini, i pupazzi di neve, le cioccolate calde, la fontana ghiacciata, tutti gli hotel e ristoranti Gambarie che hanno lavorato e sostenuto il progetto portato avanti dall’Amministrazione. Grandi sacrifici sono stati fatti per portare a compimento tutti gli obiettivi prefissati. Con l’occasione è venuta fuori anche la dedizione e l’amore dei reggini verso Gambarie, sono questi i fattori che hanno portato alla realizzazione di un progetto desiderato da tanto tempo”.

Tutte le cose belle hanno una fine e la stagione invernale è quasi terminata. Per questo motivo Malara coglie l’occasione per un “arrivederci” a tutti gli amanti della montagna reggina ed annuncia le strutture aperte per questo weekend.

Dalle 08:00 alle 13:15 gli amanti della neve potranno infatti usufruire della Pista Telese fino all’intermedia e della Pista Azzurra.