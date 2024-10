Gambarie – Inaugurazione nuovi impianti, special guest Kristian Ghedina. Malara: “Pronti per la grande festa della neve”

Gambarie d’Aspromonte continua ad essere la protagonista di questa stagione invernale.

L’inverno sembra esser finalmente arrivato anche a Reggio Calabria con temperature che si aggirano intorno allo zero. Con l’inizio del nuovo anno la neve ha fatto la sua comparsa e i reggini non hanno perso l’opportunità di trascorrere intere giornate nella montagna che da sempre prediligono.

Gambarie si è fatta trovare pronta sin da subito, con servizi creati su misura dei visitatori.

Quello che i reggini attendono con ansia però è il giorno dell’inaugurazione dei nuovi impianti che servono le due piste Nino Martino e Telese.

L’attesa adesso è finita, il Sindaco di Santo Stefano, Francesco Malara, ha finalmente annunciato quale sarà la data ed ha svelato, in anteprima, ai microfoni di CityNow alcune sorprese!

“Abbiamo lavorato veramente tanto per raggiungere questo traguardo. Nel 2019 volevamo stupire cittadini e visitatori con l’efficienza dei servizi proposti. Sono stati giorni frenetici a Gambarie ma le novità non sono ancora finite..”

L’Amministrazione Comunale sta infatti programmando una grande Festa delle Neve a Gambarie. La data scelta è quella di mercoledì 16 gennaio alle ore ore 12:00, giorno in cui verranno inaugurate le piste Telese e Nino Martino.

Per l’occasione è stato invitato a Reggio Calabria un ospite di tutto rispetto che ha fatto la storia d’Italia in fatto di neve. Stiamo parlando di Kristian Ghedina uno degli atleti di punta della Nazionale Azzurra degli anni ’90. Impossibile non conoscere la sua storia. L’amore per quell’elemento naturale di cui Reggio ha la fortuna di godere, condurrà Ghedina sulle nostre montagne.

“I protagonisti saranno ovviamente i reggini, tutto questo è stato pensato per loro e per i turisti che vorranno venire a trovarci e godere di un panorama mozzafiato – prosegue Malara – Non potevamo però non pensare ad un “dono” speciale per gli amanti della neve. Abbiamo pensato di offrirvi una possibilità unica, accedere a tutte le piste gratuitamente”.

Per il giorno dell’inaugurazione l’accesso alle piste sarà completamente gratuito!