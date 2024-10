Gambarie, tutto pronto per un’altra settimana sulla neve

Le piste sono finalmente tutte aperte e Gambarie è, oltre ogni modo, pronta ad accogliere reggini e turisti che vorranno recarsi nella nota località invernale per trascorrere dei fantastici momenti sulla neve.

Un inizio anno da ricordare per tutti gli amanti del freddo che non vedevano l’ora di tirar fuori l’attrezzatura da neve. Le Piste Nord, Sud e Azzurra dopo esser state regolarmente battute, ieri sera, vi aspettano! Anche la seggiovia Monte scirocco-Ripetitore, chiusa per verifica dopo il blocco di un’ora nella giornata di sabato, oggi è aperta.