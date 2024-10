Cosa fare la notte di San Lorenzo a Reggio Calabria? Ecco i consigli di CityNow

“Se esprimi un desiderio è perché vedi cadere una stella, se vedi cadere una stella è perché stai guardando il cielo, se stai guardando il cielo è perché credi ancora in qualcosa”.

Noi di CityNow crediamo nella bellezza della nostra terra e nelle emozioni che essa è in grado di trasmettere. Per questo motivo, ogni giorno, cerchiamo di condividere con voi gli eventi più importanti ed imperdibili che Reggio Calabria ci offre.

Il 10 agosto, la Notte di San Lorenzo, è famoso in tutta Italia, ma ognuno osserva delle tradizioni differenti per aspettare la caduta di qualche stella. Nella città dello Stretto vi è un evento che si ripete ogni anno, estate dopo estate, stiamo parlando ovviamente dell’appuntamento a Marina di San Lorenzo!

Nella splendida località balneare della nostra costa jonica è tradizione riunirsi a guardare le stelle sotto il cielo del Cala Azul, la location che da 10 anni a questa parte è divenuta famosa per le sue imperdibili serate. Sorrisi, allegria, bella gente, artisti di valenza internazionale, scenografie di altissimo livello che meritano un pubblico delle grandi occasioni, questo e molto altro vi aspetta nella notte dei desideri!

San Lorenzo però si festeggia però anche a “El Caribe” lo stabilimento di Melito, dove è tutto pronto per una notte diversa, dove anche le stelle cadranno al cospetto della musica e della voglia di stare assieme. Cocktail, musica, ospiti importanti, giochi pirotecnici e grande voglia di coinvolgimento e di farvi stare bene!

Trascorrere la notte di San Lorenzo in spiaggia a Reggio Calabria è una vera e propria tradizione. Per questo motivo nelle spiagge più belle della nostra città, ogni anno, vengono organizzati numerosi falò. Pentimele, Gallico, Catona, Pellaro, solo alcuni dei nomi delle spiagge in cui guardare il cielo stellato sarà davvero un piacere.

Non tutti però amano il mare, soprattutto quando si parla di guardare le stelle ed alla leggera brezza marina e al forte odore salmastro, prediligono la montagna, con il suo clima più freddo e i suoi sconfinati spazi. A Reggio qualsiasi collina vicino la città potrebbe essere una meta ambita, ma siamo certi che tanti di voi opteranno per una visita a Gambarie, dove oltre a rimirar le stelle sarà possibile assaggiare dei gustosi prodotti locali.

Per chi invece, nella notte dei desideri non vuole rinunciare a della buona musica, il Catona Teatro offre la possibilità di partecipare al concerto di Ron con le canzoni dell’intramontabile Lucio Dalla e al Katanhouse si potrà invece cantare insieme alla Blaskom Band sulle note delle canzoni di Vasco!

Siete pronti ad esprimere il vostro desiderio? Questa notte nasi all’insù alla ricerca della vostra stella cadente!