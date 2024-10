Cosenza, Gabriele Cirilli sbarca al teatro Garden

Sbarca al teatro “Garden” di Rende (Cs) il prossimo 23 Gennaio, il nuovo show “Mi piace” di Gabriele Cirilli per la regia di Claudio Insegno.

“Viviamo tutti per un Like, in italiano “Mi piace” – spiega Cirilli – La nostra vita è un continuo avere e dare un giudizio, sin dalla mattina quando ci alziamo e ci guardiamo allo specchio oppure quando scegliamo un vestito, gli amici da frequentare, quando ordiniamo al ristorante o quando scegliamo di andare in vacanza, i programmi tv da guardare, il film al cinema da vedere, il politico da votare, la musica da ascoltare o i libri da leggere, la dieta da fare, la squadra di calcio da tifare, le persone da seguire sui social. Insomma, “mi piace” è la parola chiave della nostra esistenza”.