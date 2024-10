Inaugurazione del mercato di Campagna Amica Coldiretti

Domani giovedì 22 dicembre alle ore 11,00 a Cosenza in Piazza dei Bruzi alla presenza del sindaco Mario Occhiuto, dell’assessore Loredana Pastore e dirigenti Regionali e provinciali della Coldiretti, sarà inaugurato il mercato di Campagna Amica Coldiretti. I produttori, con gli inconfondibili gazebo gialli, proporranno il meglio dell’agricoltura, a chilometri zero in quanto si tratta di prodotti locali, rigorosamente calabresi:dal campo direttamente alla tavola. L’appuntamento sarà settimanale e gli stand saranno in funzione ogni giovedì. L’iniziativa scaturisce da un protocollo d’intesa tra Coldiretti-Campagna Amica e il Comune di Cosenza. “E’ un ulteriore rafforzamento ed estensione della rete di vendita diretta – riferisce la Coldiretti – che offre opportunità di reddito agli agricoltori e la possibilità, in questo caso per i cittadini della città bruzia, di acquistare prodotti che ben si collocano anche in queste festività natalizie avendo la migliore garanzia sulla provenienza dei prodotti alimentari in vendita nei mercati quale è la presenza dell’imprenditore agricolo e agroalimentare. Questa tipologia di vendita – ha affermato Molinaro – sta dando enormi soddisfazioni agli agricoltori e registriamo una continua crescita di interesse da parte dei cittadini che non possono lasciarsi sfuggire questa occasione.. Campagna Amica continuerà ad investire molto per rafforzare la presenza di mercati, botteghe, fattorie e agriturismi con la vendita diretta e la rete di ristoranti”.