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A Cosenza, la mostra: ‘Tito. Le forme concrete dell’invisibile’

Fino al 2 marzo a Cosenza la mostra Tito. Le forme concrete dell'invisibile con i lavori recenti dello scultore Tito Amodei e una docu-intervista

24 Gennaio 2017 - 12:25 | di Vincenzo Comi

Opera di Tito Amodei, Spazio Forma 100x70, per la mostra Le forme concrete dell'invisibile a Cosenza

di Daniela Bonanno Conti – A Cosenza fino al prossimo 2 Marzo 2017 presso l’ Associazione Culturale DiffèrArt, si svolge la mostra dal titolo: “Tito. Le forme concrete dell’invisibile”.

Curatore della mostra è Sandra Leone. La rassegna è organizzata da DiffèrArt, in collaborazione con Sala 1, Centro Internazionale di Arte contemporanea- Rom, Fondazione Tito Amodei, con lo straordinario patrocinio della Provincia di Cosenza, del Comune di Rende e della Regione Calabria. In mostra possiamo ammirare la recente produzione artistica dello scultore, pittore e incisore Tito Amodei.

In questo particolare frangente, possiamo ammirare una decina di disegni a pastello, una scultura in legno e infine assistere ad una recente proiezione di una docu-intervista realizzata appositamente al maestro Tito Amodei che ci spiega l’essenza della sua arte e delle sue opere. L’artista adotta uno stile particolare prediligendo l’astrazione geometrica e la continua ricerca dell’equilibrio prospettico abbandonando le vecchie componenti figurative e concettuali.

Le sue sculture più recenti di grandi dimensioni sono realizzate in legno e meno frequentemente in bronzo e altri metalli. L’artista ha partecipato in passato a diverse mostre sia nazionali sia internazionali ma le sue opere sono presenti ancora oggi nelle raccolte di prestigiosi musei del mondo e in importanti collezioni private e pubbliche.

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