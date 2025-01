Sequestro neonata a Cosenza, il marito della sequestratrice ‘apparso ignaro dell’accaduto’

I parenti della coppia fermata a Cosenza per il sequestro della neonata erano “del tutto ignari” dell’accaduto, “ma ci è sembrato ignaro lo stesso coniuge” della donna, “poi questo è da valutare”.

Leggi anche

A dirlo l’ispettore della Squadra mobile di Cosenza Claudio Sole parlando con i giornalisti in Questura.

Leggi anche

“Non si è capito – ha detto ancora – se è stato un errore prendere una bambina perché pare che in una pasticceria avessero chiesto informazioni su una torta con un nastro rosa che poi non è stata ordinata, ci sono accertamenti in corso”. L’ispettore ha sostenuto che è “da valutare anche la facilità con cui sono entrati ed usciti dalla clinica”.