Cosenza, Occhiuzzi: ‘Grande stima per Toscano. E’ un martello’

Un giorno ancora e si tornerà nuovamente in campo. Reggina e Cosenza da imbattute si affronteranno all’Oreste Granillo per il primo derby della stagione. Dopo Toscano, in conferenza stampa il tecnico del Cosenza Occhiuzzi:

“Si troveranno di fronte due squadre con un credo tattico simile e sono sicuro che vedremo tanti duelli individuali. Con mister Toscano e Napoli c’è stima reciproca, abbiamo condiviso momenti speciali, domani saremo avversari. Stimo tantissimo il tecnico della Reggina, con lui mi sono confrontato spesso. Ha tanti pregi e pochi difetti, è un martello.

Non temiamo nessuno ma per questa Reggina c’è molto rispetto, cercheremo di fare la gara sempre noi in entrambe le fasi. La partita va preparata con attenzione a prescindere che si tratti di un derby. Per il sottoscritto ha un sapore particolare perchè sono di Cosenza. Sono carico e cercherò di trasmettere entusiasmo ai miei ragazzi”.

Fonte articolo e foto: ilcosenza.it